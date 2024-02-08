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        Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Demirköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:52
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        Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Demirköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İğneada beldesinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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