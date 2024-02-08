Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Demirköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Demirköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İğneada beldesinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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