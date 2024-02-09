Kırklareli'nde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi'nin ikinci etabına geçildi.

Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Ziraat Bankası desteğinde yürütülen projenin ek protokolü için Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda program düzenlendi.

Programa Vali Birol Ekici, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral ile Ziraat Bankası yetkilileri katıldı.

Vali Ekici, kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Projenin çiftçiler için önemli olduğunu ifade eden Ekici, geçen yıl 140 yetiştiriciye 21 milyon lira destek sağlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.

- Barış Manço, vefatının 25. yılında anıldı

Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 25. yılında Kırklareli'nde anıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kırklareli Belediyesi Çocuk Korosu, Manço'nun sevilen çocuk şarkılarını seslendirdi.

Koroya zaman zaman vatandaşlarda eşlik etti.