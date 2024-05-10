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        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde sürüyor

        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:14
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        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde sürüyor
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        Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

        Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonluk yarışında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp mücadele ediyor.

        Çim hokey sahasında üçüncü gün karşılaşmaları erkek ve kadın takımların maçlarıyla sürüyor.

        Rüzgarın zaman zaman etkisini arttığı kentte sporcuların zorlandığı gözlendi.

        Müsabakaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan da izledi.

        Müsabakalar, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.

        Organizasyonun şampiyon ve ikincisi, 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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