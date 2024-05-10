Ekipler, "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" mottosuyla öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla okullarda etkinlikler düzenledi.

Teslim töreninin ardından dua edildi. İş makineleri sel ve taşkınların önlenmesi için kullanılacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü kapsamında Kırklareli'ne gönderilen 7 iş makinesi Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Üniversitenin eğitim kalitesiyle dikkat çektiğini ifade eden Ekici, üniversitenin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

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