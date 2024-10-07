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        Kırklareli'nde terör örgütü propagandası suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:37
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        Kırklareli'nde terör örgütü propagandası suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan iki şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarının ortaya çıkarılması ve terör örgütü mensuplarının tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheliler tespit edildi.

        Operasyonla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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