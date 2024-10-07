Kırklareli'nde terör örgütü propagandası suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarının ortaya çıkarılması ve terör örgütü mensuplarının tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kırklareli'nde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan iki şüpheli gözaltına alındı.

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