Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de ziyaretlerde bulundu

Vali Turan'ın ziyaretlerinde Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalattin Akyüz ile İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da yer aldı.

Turan ardından, ilçe emniyet müdürlüğünü ile jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Vali Turan, ilk olarak belediye başkanı Fırat Yayla'yı makamında ziyaret etti. İlçedeli çalışmalar hakkında Yayla'dan bilgi alan Turan, Babaeski'nin huzurlu ve şirin bir ilçe olduğunu belirtti.

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