Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Vali Turan, ilk olarak belediye başkanı Fırat Yayla'yı makamında ziyaret etti. İlçedeli çalışmalar hakkında Yayla'dan bilgi alan Turan, Babaeski'nin huzurlu ve şirin bir ilçe olduğunu belirtti.

        Turan ardından, ilçe emniyet müdürlüğünü ile jandarma komutanlığını ziyaret etti.

        Vali Turan'ın ziyaretlerinde Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalattin Akyüz ile İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak

        Benzer Haberler

        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 36 olarak ölçüldü
        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 36 olarak ölçüldü
        Kırklareli'nde İl Fonksiyonel Masa Başı Uzantılı Saha Tatbikatı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Fonksiyonel Masa Başı Uzantılı Saha Tatbikatı yapıldı
        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı
        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de incelemelerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de incelemelerde bulundu
        Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı ger...
        Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı ger...