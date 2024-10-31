Kırklareli'nde ağlara takılan balıkların yüküne dayanamayan balıkçı teknesi battı
Kırklareli'nde denize serdiği ağları çektiği sırada yükün ağır gelmesi sonucu su alan balıkçı teknesi battı.
Kırklareli'nde denize serdiği ağları çektiği sırada yükün ağır gelmesi sonucu su alan balıkçı teknesi battı.
Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İsmet Özer ile 5 tayfanın bulunduğu "Özer 1" adlı balıkçı teknesi denizden ağları çektiği sırada yükün ağır gelmesi nedeniyle su almaya başladı.
Kısa sürede tekneye dolan suyun tahliye edilememesi üzerine gemi sahibi Özer, bölgedeki başka bir balıkçı teknesinden yardım istedi.
Çekilerek limana getirilen balıkçı teknesi battı.
Avlanan balıkların olduğu ağlar ise başka bir tekneye yüklenerek karaya çıkarıldı.
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