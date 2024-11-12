Gürsu, sarımsak üretiminin yoğun olarak yapıldığı Çavuşköy'de hasat çalışmalarını takip etti.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu ve personeli tarafından üreticiler ziyaret edildi.

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