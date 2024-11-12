Kırklareli'nden kısa kısa
Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Ordulular Derneği Başkanı Metin Cıbır'ı makamında kabul etti.
Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Ordulular Derneği Başkanı Metin Cıbır'ı makamında kabul etti.
Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmaları anlattı.
Cıbır da dernek çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.
- Vize ilçesinde üreticiler ziyaret edildi
Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu ve personeli tarafından üreticiler ziyaret edildi.
Gürsu, sarımsak üretiminin yoğun olarak yapıldığı Çavuşköy'de hasat çalışmalarını takip etti.
Üreticilerin isteklerini de dinleyen Gürsu, desteklemeler hakkında bilgi verdi.
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