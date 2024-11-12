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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Ordulular Derneği Başkanı Metin Cıbır'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:18 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:26
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Ordulular Derneği Başkanı Metin Cıbır'ı makamında kabul etti.

        Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmaları anlattı.

        Cıbır da dernek çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.

        - Vize ilçesinde üreticiler ziyaret edildi

        Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu ve personeli tarafından üreticiler ziyaret edildi.

        Gürsu, sarımsak üretiminin yoğun olarak yapıldığı Çavuşköy'de hasat çalışmalarını takip etti.

        Üreticilerin isteklerini de dinleyen Gürsu, desteklemeler hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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