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        Kırklareli'nde Dünya Diş Hekimliği Günü törenle kutlandı

        Kırklareli'nde, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:28
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        Kırklareli'nde Dünya Diş Hekimliği Günü törenle kutlandı
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        Kırklareli'nde, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda, Kırklareli Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cemil Kavakoğlu ile diş hekimleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kavakoğlu, Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş bilim yolunda ilerleyerek hizmet etme çabası içinde olduklarını söyledi.

        Sağlıkta şiddet vakalarının son bulması gerektiğini ifade eden Kavakoğlu, şiddetin olmadığı bir ortamda görev yapmak istediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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