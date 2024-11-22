Kırklareli'nde Dünya Diş Hekimliği Günü törenle kutlandı

Sağlıkta şiddet vakalarının son bulması gerektiğini ifade eden Kavakoğlu, şiddetin olmadığı bir ortamda görev yapmak istediklerini kaydetti.

Kavakoğlu, Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş bilim yolunda ilerleyerek hizmet etme çabası içinde olduklarını söyledi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda, Kırklareli Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cemil Kavakoğlu ile diş hekimleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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