AK Parti Demirköy ilçe Kadın Kolları Başkanlığına Zilyas seçildi

İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Güvenç'in divan başkanlığında yapılan kongreye, İl Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Demirköy İlçe Başkanı Erdoğan Koca, Pınarhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Kevser Taşdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Gürbay ile partililer katıldı.

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