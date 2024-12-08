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        AK Parti Demirköy ilçe Kadın Kolları Başkanlığına Zilyas seçildi

        AK Parti Demirköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Sema Zilyas seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:17
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        AK Parti Demirköy ilçe Kadın Kolları Başkanlığına Zilyas seçildi
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        AK Parti Demirköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Sema Zilyas seçildi.

        Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü Lokalinde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Güvenç'in divan başkanlığında yapılan kongreye, İl Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Demirköy İlçe Başkanı Erdoğan Koca, Pınarhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Kevser Taşdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Gürbay ile partililer katıldı.

        Tek liste ile gerçekleştirilen kongrede, Sema Zilyas ilçe kadın kolları başkanı seçildi.

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