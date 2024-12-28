Kırklareli'nde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli'nde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Doğu Mahallesi Yanık Kışla Caddesi'nde, Devrim İ'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede evin tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, itfaiye ekipleri, evin bahçesinde bağlı köpek yavrusu ile kümesteki 2 horozu kurtardı.
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