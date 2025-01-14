Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Derslikleri de ziyaret eden Turan, öğrencilerle sohbet etti.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, yıl içerisinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında brifing aldı.

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