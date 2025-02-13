Ekipler ürünlerin saklanma, son kullanım tarihleri ile hijyen şartlarını kontrol etti. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetim yaptı.

Balaban ilk olarak İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti.

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