Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, incelemede bulundu.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, incelemede bulundu.
Balaban ilk olarak İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti.
İlçe Nüfus Müdürü Selma Baysan'dan bilgi alan Balaban, ardından binayı gezip personelle sohbet etti.
Balaban daha sonra Tapu Müdürlüğünde incelemede bulundu.
- Su ürünleri denetimi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetim yaptı.
Ekipler ürünlerin saklanma, son kullanım tarihleri ile hijyen şartlarını kontrol etti. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.