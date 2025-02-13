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        Kırklareli'nde kanser hastalarına moral için konser düzenlendi

        Kırklareli'nde kanser hastalarına moral ve motivasyon için türkü ve şiirler seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:16
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        Kırklareli'nde kanser hastalarına moral için konser düzenlendi
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        Kırklareli'nde kanser hastalarına moral ve motivasyon için türkü ve şiirler seslendirildi.

        Kırklareli Kanser Savaş Derneği ile Kırklareli Kültür, Sanat ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte dernek üyelerince türküler söylendi.

        Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar, alkışlarla türkülere eşlik etti. Etkinlik şiirlerin okunmasıyla devam etti.

        Kanser Savaş Derneği Başkanı Remzi Berkel, kanser hastalarına moral ve motivasyon vermek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Zorlu geçen kanser tedavisi sürecinde moral ve motivasyonun büyük önem taşıdığını ifade eden Berkel, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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