Kırklareli'nde kripto para karşılığında uyuşturucu ticareti yapan 6 sanığa dava

Kırklareli'nde sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden kripto para karşılığında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 sanık hakkında dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Barış K, Emircan A, Emircan K, Halil G, Özgür A. ve Şahatay Ç. hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hazırlanan iddianame Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporuna da yer verildi.

Raporda kripto cüzdan varlıkları hizmet sağlayıcıları nezdinde kaydedilen kişiler ile bu adrese verilen isim, etiket ve bilgilerinin yer aldığı belirlenmiş, söz konusu anlık mesajlaşma uygulamasındaki kanalda yapılan açık kaynak araştırması sonucu uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve kargo yoluyla gönderim sağlandığı, kargo gönderim sağlanırken şahıs veya şahısların kendilerini deşifre etmemek için önlemler aldığı bilgisi bulunuyor.

Ayrıca kargoyu teslim alan kişilerin uyuşturucu maddelerin fotoğraflarını referans olması adına aynı mesajlaşma uygulamasındaki kanal üzerinden geri bildirim yaptıklarının tespit edildiği de MASAK raporunda yer aldı.

İddianamede mesajlaşma uygulaması üzerinden kargo ile yapılan gönderilerin Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince takip edildiği, mesajlaşma uygulaması üzerinden kargo teslimi yapılan Barış K, Emircan A, Emircan K, Halil G, Özgür A. ve Şahatay Ç'nin adreslerine operasyonlar düzenlendiği belirtiliyor.

Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanıklar hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.