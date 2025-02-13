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        Kırklareli Valisi Turan'dan Berat Kandili mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:39
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        Kırklareli Valisi Turan'dan Berat Kandili mesajı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Turan, mesajında Berat Kandili'ne ulaşmanın manevi haz ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

        Berat Kandili'nin Ramazan ayının müjdecisi olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

        "Berat Kandili gecesi, Yüce Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, müstesna bir gecedir. Bağışlanma müjdesi bu geceler ve aylar, ailemize, çocuklarımıza, ülkemize, ümmetimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamız için büyük bir fırsattır.

        Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olan Berat gecesinin insanlık için huzur, barış ve kurtuluşa vesile olmasını temenni ediyor, Aziz Milletimiz ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum."

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