Vize'de ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, "Vize İmece" sloganıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılacak yardımları arttırabilmek amacıyla imece usulü ile herkesi kampanyaya destek vermeye davet eden Özalp, toplanan nakdi ve gıda bağışlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını kaydetti.

Özalp, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu yaşatmak istediklerini bildirdi.

- Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahallesi'nde yeni açılan yolda çalışmada bulunuyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Talay, yeni ulaşıma açılan yolda ekiplerin mıcır serimi ve yol düzenlemesi işlemlerini yaptığını belirtti.

Yolun kısa sürede ulaşıma açmayı hedeflediklerini ifade eden Talay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ekiplerin var güçleriyle çalıştığını kaydetti.