Kırklareli'nin "orman banyosu" faaliyetleriyle sağlık turizminde öne çıkması hedefleniyor

Kırklareli'nde sağlık turizminde öne çıkması için "orman banyosu" faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansınca bir otelde "Sağlık Turizmi ve Eko Terapi Fırsatları Konferansı" gerçekleştirildi.

Konferansta, Almanya Orman Banyosu ve Sağlık Akademisi Kurucu Başkanı Jasmin Schlimm Thierjung, "orman banyosu" konusundaki deneyimlerini turizmci, girişimci, sağlık çalışanları ve yatırımcılarla paylaştı.

Almanya'da Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önerisiyle insanları stresten ve hastalıklardan korumak amacıyla Almanya Orman Banyosu ve Sağlık Akademisi kurduklarını belirten Thierjung, son yıllarda orman banyosu faaliyetlerine ciddi talep olduğuna dikkati çekti.

Dünyanın birçok ülkesinde insanların artık kendilerini yorgun ve stresli hissettiğini anlatan Thierjung, "Bu da insanları orman banyolarına teşvik ediyor. İnsanların sağlığını tekrar elde etmeleri ve korumaları için ne yapılması gerektiği düşünüldü ve doğadaki kaynakların kullanılması uygun bulundu. Doğanın kaynaklarının kullanılması gerektiği önemi vurgulandı ve böylelikle de orman banyoları ortaya çıktı." diye konuştu.

Thierjung, stresin azaltılmasında orman banyosunun önemine işaret ederek, ilaç ya da herhangi bir tedavi yöntemi olmadan insan sağlığına faydalarının bilimsel olarak kanıtlandığını kaydetti.

- Orman banyosu nasıl yapılır?

Orman banyosu hakkında bilgi veren Thierjung, şunları paylaştı:

"En önemli faktörlerden biri yavaş yürümek, doğanın güzelliklerini bilinçli olarak sindirmek, dikkat, odaklanma alıştırmaları, temiz havada derin nefes almak ve hareketlerde yavaş antrenmanlar yapmak, dengemizi korumak için bunlar çok önemli. Dengeyi korumak ve sağlıklı ruh hali için bunlar önemli. Birçok faktör var bunlarda, çok basit yollarla yapılan şeyler. Biz çeşitli ağaçların odun kokularını soluyoruz, bu da kanser önleyici kötü hücrelerin yok olmasını sağlıyor. Bu da bizim wellness (fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali) faktörümüzü tetikleyen bir şey."

- Valilik destek verecek Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven ise Türkiye'de bu konuda ciddi potansiyelin olduğunu vurguladı. Kırklareli'nde de sağlık turizmi anlamında çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Tanrıseven, "Özellikle orman banyosu, ormandaki yürüyüşler açısından gerçekten Kırklareli el değmemiş bakir bir ortam. Valilik olarak bu turizm potansiyelini canlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu. İğneada Longoz Ormanları'nın Avrupa'da eşi benzeri olmadığına dikkati çeken Tanrıseven, artık bu zenginliklerin iyi tanıtılması gerektiğini kaydetti. - "İnsanlar artık sakinlik, dinginlik ve huzur arıyor" Trakya Kalkınma Ajansı Sekreteri Mahmut Şahin de son yıllarda dünyada sağlık turizminin ön plana çıktığını söyledi. Türkiye'nin de sağlık alanındaki altyapısının gelişmiş durumda olduğundan bahseden Şahin, sağlık turizminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olarak ön plana çıkmayı hedeflediklerini vurguladı. Kırklareli'nin bu anlamda doğası, tabiatı, deniziyle göz kamaştırdığını ifade eden Şahin, burada orman banyosu çalışmalarının yapılacağını bildirdi. Dinlenmek ve sakinleşmek isteyenler için Kırklareli'nde orman banyosu etkinlikleri düzenleneceğini anlatan Şahin, "Çok güzel doğa harikası tabiat güzelliklerimiz var. Aslında insanlar artık sakinlik, dinginlik ve huzur arıyor. Bu anlamda Kırklareli, tabiatı ve kendi özelliği itibarıyla önemli bir nokta." diye konuştu. Şahin, sağlık turizmi için Trakya'ya 2017'de yurt dışından gelen 3 bin kişi sayısının bugün 40 binlere ulaştığını vurgulayarak, bunu kısa sürede 60 bine çıkarmak istediklerini dile getirdi. Orman banyosu faaliyetlerinin dünyada artık trend olduğuna dikkati çeken Şahin, turizm acentelerinin, hastanelerin, eğitmenlerin ve üniversitelerin bu konuya yönelmesi için birtakım çalışmalar yapılacağını aktardı. Türkiye'de bir ilki başarmak istediklerini dile getiren Şahin, "Kırklareli, orman banyosuyla ön plana çıkacak. Bu anlamda potansiyeli çok fazla. Görenler ve duyanlar şaşırıyorlar, 'Neden daha önce buraya gelmemişim, keşke gelseymişim.' diyorlar. Bu çalışmaların inşallah Kırklareli'nin tanıtımına, isminin duyulmasına fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.