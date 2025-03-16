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        Trakya'nın yaşlı nüfusu en yüksek ili Edirne oldu

        Trakya'nın yaşlı nüfusu en yüksek ili Edirne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:06
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        Trakya'nın yaşlı nüfusu en yüksek ili Edirne oldu
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        Trakya'nın yaşlı nüfusu en yüksek ili Edirne oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), 2024 yılı yaşlı nüfus istatistikleri açıklandı.

        Buna göre Türkiye genelinde yaşlı nüfus 9 milyon 112 bin 298 kişi olarak belirlendi.

        Trakya'da Edirne, yüzde 17,2 oranıyla en çok yaşlı nüfusa sahip il oldu.

        Bölgede ikinci sırada yüzde 16,3 ile Kırklareli yer alırken, Tekirdağ'da yaşlı nüfus yüzde 10,2 olarak tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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