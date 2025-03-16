Trakya'nın yaşlı nüfusu en yüksek ili Edirne oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), 2024 yılı yaşlı nüfus istatistikleri açıklandı.

Buna göre Türkiye genelinde yaşlı nüfus 9 milyon 112 bin 298 kişi olarak belirlendi.

Trakya'da Edirne, yüzde 17,2 oranıyla en çok yaşlı nüfusa sahip il oldu.

Bölgede ikinci sırada yüzde 16,3 ile Kırklareli yer alırken, Tekirdağ'da yaşlı nüfus yüzde 10,2 olarak tespit edildi.