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        Kırklareli'nde hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı

        Kırklareli'nde hayatını kaybeden mahalle muhtarı Orkun Savaş son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:17 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:28
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        Kırklareli'nde hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı
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        Kırklareli'nde hayatını kaybeden mahalle muhtarı Orkun Savaş son yolculuğuna uğurlandı.

        Mide kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Akalar Mahallesi muhtarı Savaş için Hızırbey Camisinde tören düzenlendi.

        Törende, Savaş'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Savaş'ın tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı konuldu.

        Cenaze törenine Vali Uğur Turan, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Savaş'ın yakınları katıldı.

        Kılınan namazın ardından Savaş, kent mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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