Kırklareli Valisi Turan "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" çalışmalarını inceledi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalarını inceledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalarını inceledi.
Turan, Lüleburgaz ilçesinde inşaat sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Turan, hattın en kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını söyledi.
Vali Turan'a Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan'da eşlik etti.
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