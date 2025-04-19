Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Salih Yüce, Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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