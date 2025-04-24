Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Yüce, Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen zeka oyunlarında başarılı olan Büyükkarıştıran İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini tebrik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Yüce, yarışma hakkında bilgi aldı.

- Anaokulu öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Lüleburgaz ilçesinde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Taştekin Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara küçük yaşta doğa ve çevre sevgisi kazandırmak istediklerini söyledi.

Çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için gayret gösterdiklerini anlatan Taştekin, "Bugün burada hem aile bağlarını güçlendiren, hem de doğaya katkı sağlayan bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.