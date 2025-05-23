Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
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