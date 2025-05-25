Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali sona erdi
Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Ebru Yaşar, sahne aldı.
Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Ebru Yaşar, sahne aldı.
Kırklareli Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Ebru Yaşar, Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde sahneye çıktı.
Daha sonra şarkıcı Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kırklareli Belediye Başkanvekili Burak Süzülmüş, konsere katılanlara teşekkür ederek, şarkıcı Yaşar'a çiçek takdim etti.
Festival, Yaşar konseri ile sona erdi.
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