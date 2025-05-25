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        Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali sona erdi

        Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Ebru Yaşar, sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:23 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:23
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        Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali sona erdi
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        Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Ebru Yaşar, sahne aldı.

        Kırklareli Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Ebru Yaşar, Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde sahneye çıktı.

        Daha sonra şarkıcı Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Kırklareli Belediye Başkanvekili Burak Süzülmüş, konsere katılanlara teşekkür ederek, şarkıcı Yaşar'a çiçek takdim etti.

        Festival, Yaşar konseri ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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