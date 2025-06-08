Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri yapıldı

Çölgeçen, başpehlivan Okulu ile rakibi Kan'ı mücadeleden dolayı tebrik etti.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, yaptığı konuşmada, Büyükmandıra'nın pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Orhan Okulu, başpehlivan oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.