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        Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri yapıldı

        Kırklareli'nde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Orhan Okulu, başpehlivan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 19:47 Güncelleme: 08.06.2025 - 19:47
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        Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri yapıldı
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        Kırklareli'nde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Orhan Okulu, başpehlivan oldu.

        Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda, 241 güreşçi ile baş boyunda 19 pehlivan mücadele verdi.

        Başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Orhan Okulu ile Osman Kan finalde karşılaştı.

        Okulu, rakibi Kan karşısında galip gelerek başpehlivanlığı kazandı.

        Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, yaptığı konuşmada, Büyükmandıra'nın pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.

        Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 100 yıldır düzenlendiğini aktaran Çölgeçen, ata sporu güreşe sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

        Çölgeçen, başpehlivan Okulu ile rakibi Kan'ı mücadeleden dolayı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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