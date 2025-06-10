Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde incelemede bulundu

İncelemede, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Emniyet Müdür vekili Mutlu Bucurgat da yer aldı.

Personelle sohbet eden Turan, merkezin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

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