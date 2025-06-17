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        Kırklareli Jandarma Komutanı Akyüz'den Vali Turan'a ziyaret

        Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:55 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:55
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        Kırklareli Jandarma Komutanı Akyüz'den Vali Turan'a ziyaret
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        Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

        Vali Turan, ziyarette yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

        Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşın huzuru, güvenliği ve mutluluğu için mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile çalışan teşkilat mensuplarına görevlerinde başarı dileyen Turan, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Akyüz de yürüttükleri faaliyetler hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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