Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde hayırseverin yaptırdığı etüt merkezi törenle açıldı

        Kırklareli'nde hayırsever Feriha Aldoğan tarafından vefat eden eşi Ahmet Aldoğan adına yaptırılan etüt merkezi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:23 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde hayırseverin yaptırdığı etüt merkezi törenle açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde hayırsever Feriha Aldoğan tarafından vefat eden eşi Ahmet Aldoğan adına yaptırılan etüt merkezi törenle açıldı.

        Vali Uğur Turan, Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2025 Aile Yılı'nda rahmetli Ahmet Aldoğan adına eşi tarafından yaptırılan etüt merkezinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

        Geçen yıl imzalanan protokol ile çok güzel bir etüt merkezinin öğrencilere kazandırıldığını belirten Turan, etüt merkezinden yararlanacak öğrencilerin merkezin yapımında emeği geçenleri hayır duaları ile anacağına inandığını dile getirdi.

        Hayırlı evlat, hayırlı eş, hayırlı öğretmen olmanın çok büyük anlam taşıdığını ifade eden Turan, "Evlad-ı Fatihan şehri burası, ecdadını unutmayanların şehri. Ahmet ağabeyimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve başkonsoloslukta çalışmış. Bu etüt merkezine gelip internet hizmetinden ve kafeteryasından yararlanacak, ders çalışacak 56 talebenin her biri ve aile üyeleri size dua edecek." diye konuştu.

        Feriha Aldoğan da rahmetli eşinin emekli ikramiyesi ve aylığı ile güzel bir binayı öğrencilerin eğitimine kazandırdığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Törende, Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ve TOBB Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Murat Balta da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Aldoğan'a teşekkür belgesi takdim edildi.

        Daha sonra Vali Turan ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek etüt merkezini gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü 22 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü 22 kişi yakalandı
        Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Savcı'dan Vali Tu...
        Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Savcı'dan Vali Tu...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönüm...
        Kırklareli Valisi Turan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönüm...