Kırklareli'nde Vize ilçesinde yarın denize girilmesi yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın denize girişlere yasak getirildi.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 29 Haziran Pazar günü denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.