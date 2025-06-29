Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası devam ediyor

Şampiyonada birbirinden güzel müsabakaların gerçekleştirildiğini ifade eden Bozbaşak, üst tura yükselen sporcuları tebrik etti.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran'da başlayan organizasyonda, 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

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