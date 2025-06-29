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        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası devam ediyor

        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:39
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        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası devam ediyor
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        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sürüyor.

        Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran'da başlayan organizasyonda, 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, AA muhabirine, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Şampiyonada birbirinden güzel müsabakaların gerçekleştirildiğini ifade eden Bozbaşak, üst tura yükselen sporcuları tebrik etti.

        Organizasyon 1 Temmuz Salı final müsabakalarıyla sona erecek.

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