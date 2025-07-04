Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Turan, kaymakam Yunus Emre Yıldız ile esnafları ziyaret etti.
Esnaflarla sohbet eden Turan, vatandaşların da isteklerini dinledi.
Turan, ardından Kuştepe köyünü ziyaret ederek köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
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