Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Turan, ardından Kuştepe köyünü ziyaret ederek köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaflarla sohbet eden Turan, vatandaşların da isteklerini dinledi.

Turan, kaymakam Yunus Emre Yıldız ile esnafları ziyaret etti.

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