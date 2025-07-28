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        Kırklareli'nde anızlık alandan ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Çeşmeköy köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:48
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        Kırklareli'nde anızlık alandan ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Çeşmeköy köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Köye yakın yeni hasat edilmiş buğday tarlası anızında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine orman işletme ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye yönlendirildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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