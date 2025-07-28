Kırklareli'nde anızlık alandan ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Çeşmeköy köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Çeşmeköy köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.
Köye yakın yeni hasat edilmiş buğday tarlası anızında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine orman işletme ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
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