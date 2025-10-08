Kırklareli'nde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Bazı vatandaşlar ise yakınlarının tahliye işlemi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İstasyon Mahallesi Yaren Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

