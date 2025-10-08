Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 08.10.2025 - 13:57 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:08
        Kırklareli'nde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İstasyon Mahallesi Yaren Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri binanın üst katında mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçlarla tahliye etti.

        Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4'ü yatağa bağımlı, 1'i özel gereksinimli, 10 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.

        Bazı vatandaşlar ise yakınlarının tahliye işlemi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

