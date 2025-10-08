İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığınca alışveriş merkezinde kurulan stantta, bebek ve anneler için normal doğumun faydalarının yer aldığı broşür dağıtıldı.

Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Yıldız, İlçe Müftüsü Ahmet Akkan ve din görevlilerini makamında kabul etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.