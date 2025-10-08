Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Yıldız, İlçe Müftüsü Ahmet Akkan ve din görevlilerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:18 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:18
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Yıldız, Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, tüm din görevlilerine çalışmalarında başarı diledi.

        - Anne adayları bilgilendirildi

        Kırklareli'nde "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında anne adayları bilgilendirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığınca alışveriş merkezinde kurulan stantta, bebek ve anneler için normal doğumun faydalarının yer aldığı broşür dağıtıldı.

        Anne adayları normal doğumun avantajları, anne sütü ve emzirmenin önemi hakkında bilgi verildi.

