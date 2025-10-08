Kırklareli'nde sürücülere kış lastiği uyarısı

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:13 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:13
        Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, 15 Kasım itibariyle sürücülerin araçlarına kışlık lastik taktırması gerektiğini söyledi.

        Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2025'de başlayıp 15 Nisan 2026'da sona ereceğini hatırlattı.

        Bu yıl kış lastiği uygulamasının erken başlayacağını ifade eden Şeker, tüm sürücülere araçlarına kış lastiği taktırmalarını önerdi.

        Kış lastiğinin kaza riskini azalttığını vurgulayan Şeker, "Kazalardan kaçınmak ve daha güvenli sürüş için sürücülerimizin araçlarında kış lastiği kullanması gerekiyor." dedi.

