Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası kutlandı

Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende sporcular tarafından gösteriler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, yaptığı konuşmada kentteki sporcu sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Spora ve sporcuya önem verdiklerini ifade eden Babuşcu, tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Programa Vali Uğur Turan, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven ile sporcular katıldı.