        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası kutlandı

        Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:02 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:02
        Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası kutlandı
        Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende sporcular tarafından gösteriler gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, yaptığı konuşmada kentteki sporcu sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

        Spora ve sporcuya önem verdiklerini ifade eden Babuşcu, tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti.

        Programa Vali Uğur Turan, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven ile sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

