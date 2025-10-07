Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde polisten kaçarken şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde polisten kaçmaya çalışanların bulunduğu otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra şarampole devrildi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 08:39 Güncelleme: 07.10.2025 - 08:54
        Kırklareli'nde polisten kaçarken şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde polisten kaçmaya çalışanların bulunduğu otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra şarampole devrildi, bir kişi yaralandı.

        Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında şüphelendikleri 34 NOE 156 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan araçtakilerin kaçması üzerine polis ekipleriyle kovalamaca yaşandı. Polisten kaçarken Asilbeyli köyü yakınlarında 39 AN 768 plakalı otomobile çarpan otomobil, daha sonra şarampole devrildi.

        Otomobil sürücüsü ile yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 3 kişi bölgeden yaya olarak kaçtı. Yaralanan bir yabancı uyruklu ise sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

