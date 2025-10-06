Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 13:45 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:52
        Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyıp boyunlarına kefiye bağladı.

        AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.

        Bugün 81 ilde kurdukları zincirin, Gazze’de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu ifade eden Yeşilyurt, 'Biz, 'Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız." diye konuştu.

        Yeşilyurt, slogan atmayıp vicdanlarıyla haykırdıklarını, sessiz kalmalarının Gazze’nin en gür çığlığı olacağını kaydetti.

        Daha sonra kadınlar zincir oluşturarak bir süre yürüdü.

        Açıklamaya AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba da katıldı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile el ele tutuşup "Gazze İçin Sessiz Çığlık" zinciri oluşturdu.

        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan zulmü herkesin görmesi gerektiğini belirtti.

        Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nu dünyanın sadece seyrettiğini anlatan Genim, "Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık." dedi.

        Programa Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş ile partililer katıldı.

        Tekirdağ'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar zincir oluşturup, basın açıklaması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

