Kırklarelispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor
Nesine 2. Lig ekiplerinden Granny's Waffles Kırklarelispor'da 3 puan heyecanı yaşanıyor.
Hafta sonu Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda Bursaspor ile karşılaşan Granny's Waffles Kırklarelispor rakibini 2-1 yendi.
Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir karşılaşmadan 3 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Karşılaşmada iki takımında iyi mücadele ettiğini belirten Can, bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu kaydetti.
