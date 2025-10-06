Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklarelispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Granny's Waffles Kırklarelispor'da 3 puan heyecanı yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 09:56 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklarelispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Granny's Waffles Kırklarelispor'da 3 puan heyecanı yaşanıyor.

        Hafta sonu Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda Bursaspor ile karşılaşan Granny's Waffles Kırklarelispor rakibini 2-1 yendi.

        Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir karşılaşmadan 3 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Karşılaşmada iki takımında iyi mücadele ettiğini belirten Can, bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu

        Benzer Haberler

        Trakya'dan 9 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı
        Trakya'dan 9 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, yaşlı çiftlerle buluştu
        Kırklareli Valisi Turan, yaşlı çiftlerle buluştu
        Kırklarelili tekvandocu, milli takımla Avrupa'da tatamiye çıkacak
        Kırklarelili tekvandocu, milli takımla Avrupa'da tatamiye çıkacak
        Kırklareli'nde "gelin başı çatma" geleneği canlandırıldı
        Kırklareli'nde "gelin başı çatma" geleneği canlandırıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı