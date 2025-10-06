Boş vakitlerinde çocukların eğlenebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanları arttırmaya çalıştıklarını ifade eden İn, 7'den 70'e herkese hizmet götürmeye devam ettiklerini söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan İn, çocuklar için güzel bir park kazandıracaklarını belirtti.

Yayla, yürütülen çalışmalarla meydanın daha estetik ve kullanışlı bir görünüm kazanacağını belirtti.

Belediye Başkanı Fırat Yayla da çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.