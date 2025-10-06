Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Turan, il encümeni üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
- Öğrenci servisi şoförleri bilgilendirildi
Kırklareli'nde öğrenci servisi sürücüleri bilgilendirildi.
İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli Belediyesi, Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile okul servis araç şoförlerine bilgi verildi.
Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.
