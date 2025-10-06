İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli Belediyesi, Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile okul servis araç şoförlerine bilgi verildi.

