        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Evlad-ı Fatihan Yurdu öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 13:58 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:58
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Evlad-ı Fatihan Yurdu öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulundu.

        Öğrenciler, Yurdum Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlattı.

        Toplanan erzaklar öğrenciler tarafından ailelere ulaştırıldı.

        - Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

        Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Toplantıda ayrıca, içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

        - Öğrenciler kuşlar için yuva yaptı

        Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Babaeski Kız Yurdu öğrencileri kuşlar için ahşap yuva yaptı.

        Öğrenciler, "Gönül Sarayı Projesi" kapsamında çalışma yapmaya karar verdi.

        Proje kapsamında ahşaptan oluşturulan yuvalar öğrenciler tarafından yağlı boya ile rengarenk boyandı.

        Yuvalar daha sonra yurdun bahçesindeki ağaçlara yerleştirildi.

