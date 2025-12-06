Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, kurum müdürleriyle bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum müdürleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 14:36 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, kurum müdürleriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum müdürleriyle bir araya geldi.

        Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda Vali Turan, kurum müdürlerinden brifing aldı.

        Başarılı çalışmalar yürüten kurum müdürlerine teşekkür eden Turan, kentin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

        Turan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İğneada Belediyesinden eğitime destek
        İğneada Belediyesinden eğitime destek
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Motosiklet, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
        Motosiklet, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı
        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı
        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı