        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik açtığı Sevgi Mağazası hizmet vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 06.12.2025 - 10:44
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, mağazanın 4 yıldır hizmet verdiğini belirtti.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, mağazanın 4 yıldır hizmet verdiğini belirtti.

        Mağazadan birçok aileye hizmet sunulduğunu ifade eden Gerenli, mağaza personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        - Kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Lüleburgaz İstiklal İlkokulunda bağışı kampanyası düzenlendi.

        Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi ile İstiklal İlkokulu iş birliğinde gerçekleştirilen kampanyada okul bahçesinde kan bağışı çadırı kuruldu.

        Öğrenci velileri ile öğretmenler kan bağışında bulundu.

        - Altyapı çalışmaları sürüyor

        Lüleburgaz Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların Durak Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi.

        İlçede 550 metre yağmur suyu hattının yenilendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

