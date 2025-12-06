Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz ilçesinde belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik açtığı Sevgi Mağazası hizmet vermeye devam ediyor.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, mağazanın 4 yıldır hizmet verdiğini belirtti.
Mağazadan birçok aileye hizmet sunulduğunu ifade eden Gerenli, mağaza personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
- Kan bağışı kampanyası düzenlendi
Lüleburgaz İstiklal İlkokulunda bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi ile İstiklal İlkokulu iş birliğinde gerçekleştirilen kampanyada okul bahçesinde kan bağışı çadırı kuruldu.
Öğrenci velileri ile öğretmenler kan bağışında bulundu.
- Altyapı çalışmaları sürüyor
Lüleburgaz Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların Durak Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi.
İlçede 550 metre yağmur suyu hattının yenilendiği bildirildi.
