Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        İğneada Belediyesinden eğitime destek

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü ile İğneada Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 14:07 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İğneada Belediyesinden eğitime destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü ile İğneada Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Uğur Turan, protokol kapsamında, İğneada Belediyesi tarafından Atatürk İlkokulu ve Ortaokuluna sentetik çim futbol ve basketbol sahası yaptırılacağını söyledi.

        Protokolün gençlerin sportif faaliyetlerine katkı sunacağını ifade eden Turan, eğitime yapılan her yatırımın önemli olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından Vali Turan, Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile iğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem tarafından protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Motosiklet, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
        Motosiklet, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı
        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı
        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde Emniyet teşkilatına 64 yeni araç
        Kırklareli'nde Emniyet teşkilatına 64 yeni araç