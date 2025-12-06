İğneada Belediyesinden eğitime destek

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü ile İğneada Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Uğur Turan, protokol kapsamında, İğneada Belediyesi tarafından Atatürk İlkokulu ve Ortaokuluna sentetik çim futbol ve basketbol sahası yaptırılacağını söyledi.

Protokolün gençlerin sportif faaliyetlerine katkı sunacağını ifade eden Turan, eğitime yapılan her yatırımın önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Turan, Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile iğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem tarafından protokol imzalandı.