        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı

        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı

        Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 06.12.2025 - 10:30
        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı
        Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinin köylerini ziyaret etti.

        Ekipler, vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

        Ayrıca ekipler vatandaşları, telefonda kendilerini asker, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

