Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı

Ayrıca ekipler vatandaşları, telefonda kendilerini asker, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinin köylerini ziyaret etti.

