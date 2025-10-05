Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, yaşlı çiftlerle buluştu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yarım asrı geçen evlilikleriyle örnek yaşlı çiftlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 13:00 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:00
        Kırklareli Valisi Turan, yaşlı çiftlerle buluştu
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yarım asrı geçen evlilikleriyle örnek yaşlı çiftlerle bir araya geldi.

        Kırklareli Valiliğince 2025 Aile Yılı ile Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı kapsamında yürütülen "Bir Yastıkta Yarım Asır" Projesi kapsamında Turizm Otelcilik Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programda Turan, yaşlı çiftlerle buluştu.

        Turan, programda sohbet ettiği çiftlerin isteklerini dinledi.

        Ailelerin uzun evlilikleriyle tüm çiftlere örnek olduklarını ifade eden Turan, çiftlere sağlıklı ve huzurlu günler diledi.

