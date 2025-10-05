Kırklarelili tekvandocu, milli takımla Avrupa'da tatamiye çıkacak
Kırklareli Ergin Spor Kulübü sporcusu Irmak Çerçi, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası için milli takıma seçildi.
Kulüp Antrenörü Savaş Ergin, yaptığı yazılı açıklamada, Kosova'da yapılacak Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Çerçi'nin tatamiye çıkacağını belirtti.
Antalya'da gerçekleştirilen milli takım seçmelerinde Çerçi'nin başarılı olduğunu aktaran Ergin, sporcularından şampiyonada da başarı beklediklerini kaydetti.
