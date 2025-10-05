Habertürk
        Kırklarelili tekvandocu, milli takımla Avrupa'da tatamiye çıkacak

        Kırklarelili tekvandocu, milli takımla Avrupa'da tatamiye çıkacak

        Kırklareli Ergin Spor Kulübü sporcusu Irmak Çerçi, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası için milli takıma seçildi.

        Giriş: 05.10.2025 - 12:10 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:13
        Kırklareli Ergin Spor Kulübü sporcusu Irmak Çerçi, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası için milli takıma seçildi.

        Kulüp Antrenörü Savaş Ergin, yaptığı yazılı açıklamada, Kosova'da yapılacak Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Çerçi'nin tatamiye çıkacağını belirtti.

        Antalya'da gerçekleştirilen milli takım seçmelerinde Çerçi'nin başarılı olduğunu aktaran Ergin, sporcularından şampiyonada da başarı beklediklerini kaydetti.

