        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "İŞKUR Öğrenci Programı" kapsamında 690 öğrenci istihdam edilecek

        Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenecek 690 öğrenci, Kırklareli Üniversitesinde istihdam edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:00 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:00
        Kırklareli'nde "İŞKUR Öğrenci Programı" kapsamında 690 öğrenci istihdam edilecek
        Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenecek 690 öğrenci, Kırklareli Üniversitesinde istihdam edilecek.

        İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin istihdam edilmesini ve mesleki deneyim kazanmasını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kontenjanın bu yıl 150 bine çıkarıldığını açıkladığı program kapsamında iş deneyimi kazanmak isteyen öğrenciler, yapılacak duyurunun ardından genclik.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek.

        Kurada ismi çıkan 690 öğrenci, üniversitede istihdam edilecek.

        Programa katılan öğrencilere, İŞKUR tarafından günlük 1083 lira ödeme yapılacak, kısa vadeli sigorta primleri yatırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

